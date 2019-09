RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, i suggerimenti dalla Lombardia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 IN LOMBARDIA

Si è parlato e si continua a parlare del numero di domande presentate per accedere a Quota 100, la novità introdotta con la manovra dell’anno scorso in tema di riforma pensioni, che sta risultando inferiore alle aspettative. L’edizione milanese del Corriere della Sera ha dedicato un focus al tema, considerando che la Lombardia risulta la prima regione per numero di istanze (23mila su 176mila complessive in Italia), con Milano al secondo posto nazionale tra le città (con 8.199 domande). Il quotidiano cita le parole di Gregorio Tito, Direttore Inps Coordinamento metropolitano di Milano, il quale evidenzia che “Quota 100 presuppone un requisito contributivo consistente che è più facilmente reperibile nelle zone del Paese dove storicamente c’è stata un’occupazione più stabile e un’industrializzazione forte”. Questo spiega dunque perché in Lombardia le domande siano più alte che altrove.

LE MODIFICHE NECESSARIE

Francesco Castellotti, Direttore del Patronato Inca-Cgil di Milano, sottolinea come “sul totale delle domande di pensionamento, Quota 100 oggi rappresenta solo il 22,6 per cento”. Di fatto questo vuol dire che “se la distanza temporale tra l’uscita con Quota 100 e l’anticipata ordinaria è minima”, si preferisce attendere per avere anche un futuro assegno pensionistico più alto. Resta il problema di un basso numero di donne che riesce ad avere i requisiti necessari per la pensione anticipata. Per questo Ugo Duci, Segretario generale della Cisl Lombardia, sollecita il Governo a guardare alla platea femminile e a quella dei giovani nel varare provvedimenti previdenziali.

