RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il dubbio sulla scadenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO SU QUOTA 100

In una nota Luca Quagliotti, Segretario generale della Cgil di Asti, evidenzia come in questi giorni si parli molto del destino della riforma pensioni con Quota 100. “Continuiamo a ritenere che sia necessaria una seria modifica del sistema introdotto dalla cosiddetta Legge Fornero che tenga conto, oltre che della tenuta economica del sistema, di diversi fattori quali: le diverse possibilità di accesso all’impiego; la presa d’atto che non tutti i lavori sono uguali e che occorre differenziare le uscite anche tenendo conto di ciò; un reddito da pensioni che consenta di vivere dignitosamente; la copertura dei periodi di non lavoro e del lavoro discontinuo; per le donne, che si valorizzino i lavori di cura, e molto altro. Abbiamo anche chiesto che si introducesse una flessibilità in uscita ed una pensione contributiva di garanzia per i giovani”, spiega il sindacalista.

LE PAROLE DI QUAGLIOTTI

Dal suo punto di vista, tuttavia, “nel tempo necessario ad attuare la riforma da noi auspicata, è necessario evitare di creare ulteriori problemi con le modifiche a quota 100, soprattutto se esse sono tendenti a modificare la data di vigenza della Legge, anticipando di un anno la sua scadenza”. Questo anche perché, con la firma di alcuni accordi nelle aziende per incentivare all’esodo dei lavoratori, basati su quanto previsto da Quota 100, c’è il rischio che “una modifica della data di uscita determinerebbe, automaticamente, migliaia di nuovi esodati, come capitato con la Legge Fornero, un rischio che il nostro Paese non può correre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA