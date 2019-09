RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il Governo vuole smantellarla? (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DESTINO DI QUOTA 100

Secondo quanto riporta il sito de Il Giornale, il Governo, con la manovra di fine anno, intende effettuare anche degli interventi di riforma pensioni. “E a quanto pare l’obiettivo principale è quello di smantellare Quota 100, la riforma fortemente voluta dalla Lega. Una delle ipotesi che sono sul campo è quella di confermare la misura per un altro anno con questa legge di Bilancio. Poi però la riforma previdenziale potrebbe conoscere il capolinea a dicembre 2020 con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del 2021. Inoltre potrebbe spuntare anche l’ipotesi di innalzare i requisiti per accedere alla finestra d’uscita anticipata con un aumento dell’età a 64 anni. In questo modo l’esecutivo pensa di poter recuperare fino a 12 miliardi in due anni”.

BRACCIO DI FERRA LEGA-RENZI

Nell’articolo vengono quindi ricordate le parole pronunciate ieri sia da Matteo Renzi che da Matteo Salvini a proposito della possibile cancellazione di Quota 100, con il fondatore di Italia Viva favorevole a un intervento di questo tipo e l’ex ministro dell’Interno ovviamente contrario. Anche se c’è da dire che dall’esecutivo non si sono avute indicazioni di una cancellazione della misura. “Insomma tra la Lega e Renzi adesso è braccio di ferro. Nel mezzo migliaia di pensionati che attendono di sapere se potranno andare via in anticipo o se invece attendere l’età d’uscita fissata dalla legge Fornero”, è la conclusione dell’articolo, anche se l’ipotesi di un ritorno alla situazione previgente a Quota 100 sembra davvero remota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA