RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il peso per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PAMMOLLI

Il tema della riforma pensioni si innesta con quello relativo alle politiche per incentivare l’occupazione giovanile. La stessa Quota 100 è stata varata, è stato spiegato dal Governo, per favorire un turnover nel mercato del lavoro. In un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera, Fabio Pammolli fa presente che “in un Paese che ha due pensionati ogni tre occupati, le nuove generazioni che si affacciano sul mercato del lavoro sono schiacciate dal peso del finanziamento a ripartizione al primo pilastro pensionistico e al welfare anziano. Questo peso è destinato a crescere, meccanicamente e inesorabilmente, per la demografia, e si aggraverà se persisterà la stagnazione della produttività del lavoro e dei salari reali”.

LE MISURE PER I GIOVANI

Il punto è che “il fardello contributivo rappresenta oltre il 70% del cuneo fiscale e dilata la differenza tra il costo del lavoro per l’impresa e la retribuzione netta per il lavoratore. Il peso dei contributi pensionistici al pilastro pubblico a ripartizione genera un circolo vizioso, in cui il ricorso esclusivo al finanziamento a ripartizione grava sulle imprese e sul lavoro, deprimendo l’occupazione e la produzione”. Il Professore di Economia e Management del Politecnico di Milano ritiene che l’attuale aliquota contributiva al 33% andrebbe abbassata almeno di 10 punti “ripartiti in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro”. Inoltre, questo “allineamento verso il basso delle aliquote contributive dovrebbe riguardare tutte le forme contrattuali, con condizioni di deducibilità per l’accesso ai fondi pensione complementari”. Concentrare questo sforzo sui giovani under 30 costerebbe 6-8 miliardi di euro.

