PENSIONI, RIFORMA QUOTA 100/ Salvini vs Pd-M5s “mai più Fornero” (ultime notizie)

SALVINI VS GOVERNO: “NON SI TORNA A RIFORMA FORNERO”

Un lungo, riottoso, commento sui social mentre ieri sfilavano i vari Ministri del nuovo Governo al Quirinale durante il giuramento: Matteo Salvini non ci sta alla formazione del Conte-bis e promette battaglia su tutti i fronti, a cominciare dalla “lotta” sulla riforma pensioni Fornero. Mentre dai primi segnali sembra che il Governo voglia ritornare ad alcune norme del passato e a far “scadere” la Quota 100 nel 2021, il leader della Lega sbotta «Vi dò la mia parola in Parlamento non passerà mai una nuova legge Fornero». A preoccupare Salvini è la presenza nel Governo della neo Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova «È stata relatrice della Fornero… In Parlamento non passerà mai una nuova legge Fornero, come si sta ventilando, vi dò la mia parola». Per il leader della Lega serve discontinuità dal passato Pd e questo Governo non rappresenta secondo Salvini il dettame dell’elettorato.

COSENTINO: “QUOTA 100? SUBITO QUOTA 41”

Con il nuovo Governo Pd-M5s-LeU entrato in carica da ieri il tema del welfare, della riforma pensioni e del destino della Quota 100 di “stampo leghista” esplodono all’interno degli ambienti esperti specie dopo l’inserimento nel programma del Conte-bis della pensione di garanzia per i giovani e l’estensione dell’Opzione Donna come primi provvedimenti. Secondo il Presidente del Patronato Inapi, Domenico Cosentino, servono da subito molti più fatti e meno parole sul fronte pensionistico: in un comunicato poi ripreso da Pensionipertutti.it «Non possono essere nuovamente dimenticati i 6mila esodati che da anni attendono che si corregga la stortura nata con la riforma Fornero». Serve dunque per Cosentino un avviamento deciso di Quota 41 per tutti e la proroga sostanziale dell’Opzione Donna.

RIFORMA PENSIONI, INAPI “SERVE RINNOVARE OPZIONE DONNA”

Per il n.1 dell’Inapi il Governo deve affrontare al più presto la questione dei commercianti che hanno chiuso nel 2017-2018 l’attività: «per non restare poi esclusi dal relativo indennizzo», segnala ancora Cosentino che poi attacca il Governo gialloverde sempre sulla riforma pensioni «Troppo spesso, specie in questi ultimi mesi, si è giocato sulla pelle dei lavoratori e dei futuri pensionandi». Per l’Inapi serve fornire di congrua possibilità l’accesso alle pensioni anticipate anche per tutti coloro che hanno fatto versamenti in diverse casse previdenziali: «Vi sono infatti casi nei quali il cumulo dei contributi non risulta ancora possibile, come avviene ad esempio per l’uscita flessibile tramite la quota 100», sottolinea il portale Pensionipertutti.it. Per questo motivo, conclude Cosentino, «vigile sentinella delle istanze sollevate dai cittadini ed anzi, vista l’estrema emergenza nel Paese, il sindacato sarà pronto a sostenere con i mezzi e le modalità operative che le sono propri un disegno politico che sia all’altezza di queste aspettative, davvero attento ai bisogni delle classi e categorie più vulnerabili, davvero rispettoso delle esigenze che queste rappresentano e davvero capace di impostare la politica economica al servizio della società e del suo sviluppo».



