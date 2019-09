RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le modifiche secondo Cgil e Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONTI CGIL SU QUOTA 100

In un periodo in cui non è certo cosa accadrà in tema di riforma pensioni dopo il cambio di Governo avvenuto nelle scorse settimane, un’analisi della Cgil e dell’osservatorio Previdenza della Fondazione di Vittorio, basata sui dati Inps, evidenzia come i costi di Quota 100 non supereranno i 23 miliardi di euro, cosa che quindi determinerà “un risparmio considerevole rispetto alle risorse stanziate in legge di Bilancio”, come spiegato da Ezio Cigna responsabile previdenza pubblica della Cgil nazionale. Il sito di Rassegna sindacale riporta anche le parole di Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, secondo cui occorre “una riforma organica complessiva che superi la legge Fornero lasciata purtroppo inalterata dal precedente Governo”, in modo da “garantire una flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni, prevedendo interventi che tengano conto della condizione delle donne, dei lavoratori discontinui e precoci, dei lavoratori gravosi e usuranti, e venga introdotta una pensione contributiva di garanzia per i più giovani”.

LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano ha fatto sapere di condividere “l’opinione di chi, oggi la Cgil, sostiene che Quota 100 è sostenibile”. Secondo l’ex ministro del Lavoro, “Quota 100 va mantenuta fino alla sua scadenza naturale: se qualche ritocco c’è da fare si può lavorare sulle finestre, senza compromettere però il diritto dei lavoratori ad andare anticipatamente in pensione”. Dal suo punto di vista occorre evitare di creare “nuovi esodati: le persone non sono numeri da inserire freddamente in una legge di Bilancio da far quadrare”.

