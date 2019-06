RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, nuove critiche al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOCCIA

La riforma pensioni con Quota 100 viene criticata sotto diversi profili. In un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, Vincenzo Boccia ha anche evidenziato che questa potrebbe non essere il segno di un’Italia vincente. Occorre infatti che non si commettano errore. Il Presidente di Confindustria ha fatto un esempio: “Quando i nostri nonni avevano solo macerie nel Dopoguerra, non rischiavano che la depressione e il pessimismo potessero crescere? Eppure hanno costruito un Paese che è la seconda potenza industriale d’Europa e la settima economica al mondo”. Portato ai nostri giorni, questo esempio significa che “bisogna recuperare il primato della politica e la politica deve offrire una visione del futuro. Il rischio più grande lo corriamo se non si fanno le cose, poi bisogna farle bene. È quella che chiamiamo la politica dei fini, darsi grandi obiettivi. Tanto per capirci, non possiamo avere un contratto di governo che è una questione più categoriale che di interesse nazionale, perché si fonda su riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza”.

LE PAROLE DI ADINOLFI

Contro la riforma pensioni si è espresso anche Mario Adinolfi, che in un’intervista a Radio Cusano Campus sull’ultimo rapporto Istat ha detto che “se si innalza l’età media della popolazione e si abbassa il numero di nascite, chi le paga le condizioni pensionistiche di un’Italia che diventa sempre più vecchia? Noi addirittura abbiamo mandato le persone in pensione prima, questo ha fatto il governo. La mia ultima figlia, appena nata, ha un’aspettativa di vita media di 104 anni, come si farà a pagarle la pensione per 44 anni?”.

