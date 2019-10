RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Pedretti apre a revisione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

Ivan Pedretti apre alla possibilità di rivedere la riforma pensioni con Quota 100, ma “solo se in cambio possiamo contare su un’alternativa. Un’Ape sociale forte, come nell’ipotesi Nannicini, è un inizio di riflessione. Ma la legge Fornero va riscritta: un sistema rigido pensato solo per fare cassa”. Il Segretario generale dello Spi-Cgil, intervistato da Repubblica, evidenzia che “non si può dire a una persona che 20 o 30 anni di contributi versati non bastano o che non ha i coefficienti di reddito giusti per uscire. I lavori non sono tutti uguali. Un edile non può aspettare i 67 anni. Ricominciamo a parlare di aspettative di vita differenziate. E diamo una risposta a giovani e donne: pensione di garanzia e lavoro di cura per figli e anziani valorizzato. Senza risposte, torniamo a mobilitarci”.

LE MANCANZE SUI PENSIONATI

Riguardo le risorse necessarie per gli interventi, Pedretti spiega che “il Governo deve poter recuperare molto di più dall’evasione: 7 miliardi su 109 sono davvero poca cosa”. Il leader dello Spi-Cgil evidenzia anche di aver atteso “le dichiarazioni programmatiche di Conte-2 che quando era Conte-1 definiva ‘avari di Molière’ i pensionati che si lamentavano del taglio da 3,6 miliardi in 3 anni”. E per il sindacalista “nel programma di questo governo non c’è nulla per i pensionati. Niente per i non autosufficienti: una casa di riposo viaggia dai 2/3 mila euro in su al mese. E di cuneo fiscale si parla solo in relazione ai lavoratori dipendenti, quando i pensionati già oggi pagano più tasse dei lavoratori. L’80% dei pensionati italiani non arriva a 1.500 euro lordi, 1.200 netti. Così proprio non va”.

