RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, priorità per l’agenda del Governo Draghi

RIFORMA PENSIONI, GOVERNO DRAGHI E QUOTA 100

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene spiegato che la riforma pensioni con Quota 100 “è destinata a diventare una delle priorità inevitabili dell’agenda del governo che Mario Draghi sta provando a formare”. Questo sia perché la misura è in scadenza ed è stato aperto un confronto con i sindacati per arrivare a individuare una misura che possa sostituirla dall’anno prossimo, contenente una certa flessibilità, sia perché è diventato chiaro nelle ultime settimane che il via libera europeo al Recovery plan italiano dipenderà anche dal rispetto delle Raccomandazioni della Commissione all’Italia degli scorsi anni, tra cui quella di dare piena attuazione alla Legge Fornero. Per il Premier incaricato non sarà però facile affrontare subito il tema, in quanto rischia di essere divisivo a livello politico.

IL PREVEDIBILE RICORSO A QUOTA 100 DEGLI ITALIANI

È noto infatti che la Lega intende difendere Quota 100. Inoltre, l’ex Presidente della Bce sembra voler avere un confronto anche con le parti sociali, che, come detto sopra, si aspettano una misura previdenziale che eviti il cosiddetto scalone rappresentato dal passaggio secco da Quota 100 alla Legge Fornero. In questa situazione non è da escludere che diversi italiani, che hanno maturato i requisiti per accedere alla quiescenza con Quota 100, ma hanno scelto di continuare a lavorare, non decidano di presentare domanda di pensione. Nonostante la cristalizzazione del diritto che consente di poter accedere a Quota 100 anche dopo la sua scadenza se in possesso, entro la fine del 2021, dei requisiti necessari. Il timore di vedersi sfilare via il diritto alla pensione potrebbe infatti spingere molti a non rischiare e a presentare subito domanda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA