RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, quando è conveniente (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAZZAFERRO

In un intervento su lavoce.info, Carlo Mazzaferro torna a parlare della principale novità della riforma pensioni varata dal Governo, ovvero Quota 100, che potrebbe essere usata meno del previsto. Per questo il Professore di Scienza delle finanze evidenzia che “una valutazione completa della convenienza finanziaria all’adesione a quota 100, e quindi all’anticipo del pensionamento, richiede di tenere in considerazione tre fattori: i) di quanto si riduce l’importo della pensione; ii) di quanto aumenta il numero di anni di percezione della pensione; iii) di quanto si riduce il valore complessivo della contribuzione pensionistica. Accanto a queste informazioni, occorre poi avere un’idea precisa sulla vita attesa al momento delle due opzioni di pensionamento e sulla probabilità di mantenere l’occupazione negli anni dell’eventuale prolungamento dell’attività di lavoro”.

QUANDO CONVIENE QUOTA 100

Secondo l’autore, “Quota 100 è sempre conveniente per gli individui dal punto di vista finanziario quando l’opzione è valutata sull’orizzonte di vita residuo del pensionato. Per la stessa ragione, è sempre fonte di maggiori spese per il settore pubblico e ne aumenta, quindi, le passività implicite. Tuttavia, quando gli individui decidono di pensionarsi sulla base di una regola più semplice – come ad esempio la misura di quanto varia l’importo annuale della propria pensione, oppure hanno vincoli di liquidità e non possono affrontare una riduzione immediata dei loro redditi -rinunciano di fatto a un vantaggio finanziario e al tempo stesso contribuiscono a rendere meno onerosa l’operazione quota 100 per i conti pubblici”.

