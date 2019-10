RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Ugl chiede di evitare esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BEVILACQUA

Tullia Bevilacqua, Segretario generale regionale Emilia-Romagna dell’Ugl evidenzia che “con le nuove politiche economiche del governo Pd-Leu-Renzi-M5S iniziano i guai per lavoratori e futuri pensionati. Il Conte bis ha spiegato che ‘Quota 100’ verrà portata a scadenza nel 2021 per poi non essere più rinnovata. Risultato? Per tutti gli esclusi da questa misura – fortemente voluta dall’Ugl – la strada pensione sarà molto più lunga rispetto a quanto previsto fino ad oggi. E fra il 2021 e il 2022 si dovranno maturare nuovi e ulteriori requisiti – cinque o sei anni di lavoro in più – per l’accesso alla pensione”. Per la sindacalista, secondo quanto riporta sassuolo2000.it, siamo di fronte a “un successo spento sul nascere, visto che nel 2022, tutti gli sfortunati esclusi da ‘Quota 100’ dovranno sopportare altri 5 o 6 anni di lavoro prima di maturare i requisiti pensionistici. Per loro possiamo già parlare di nuovi ‘esodati’”.

IL RISCHIO DA EVITARE DOPO QUOTA 100

Per Bevilacqua sarebbe quindi “più che ragionevole pensare fin da subito ad una soluzione per evitare che, dopo i casi della vecchia riforma Maroni e della Legge Fornero, si creino nuovamente cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Da qui l’inviato rivolto all’esecutivo “a mettere in campo già da oggi misure adeguate per armonizzare il sistema, valutare nuove regole di flessibilità e calcolare sistemi di salvaguardia per questi quasi-pensionati”. Vedremo quale sarà la risposta del Governo a questa richiesta della rappresentante dell’Ugl, che vorrebbe sostanzialmente fossero già messe in atto delle garanzie per i lavoratori vicini alla pensione.

