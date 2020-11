RIFORMA PENSIONI/ Quota 102 e le altre ipotesi al tavolo Governo-sindacati

RIFORMA PENSIONI, LE IPOTESI PER IL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore si fa il punto sul confronto tra Governo e sindacati che nel 2021 dovrà affrontare il tema della riforma pensioni complessiva da far entrare in vigore una volta che Quota 100 andrà a scadenza. Le ipotesi sul tavolo comprendono la cosiddetta Quota 102, sostanzialmente uguale a Quota 100 salvo che la soglia anagrafica verrebbe innalzata da 62 a 64 anni, un anticipo pensionistico a partire dai 62-63 anni con il ricalcolo pieno contributivo del futuro assegno pensionistico, “ad esclusione dei lavoratori impegnati in attività gravose, per i quali le penalità verrebbero significativamente ridotte e anche il requisito contributivo scenderebbe a 36 anni”, e infine una flessibilità dai 62 anni con una penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 previsti per la pensione di vecchiaia.

I POSSIBILI RITARDI

Il quotidiano di Confindustria evidenzia che dal confronto potrebbe uscire ulteriore ipotesi di riforma, “sempreché i tempi non vengano ulteriormente ritardati. La mancata operatività delle due commissioni di esperti, sulla separazione della spesa assistenziale da quella previdenziale e sull’individuazione delle categorie di lavori gravosi, non è certo un segnale incoraggiante”. Non va poi trascurato il fatto che “una soluzione forte sui contratti di espansione” e il rafforzamento dell’isopensione potrebbero “garantire prepensionamenti nei contesti di crisi e lasciare spazio alla riforma delle pensioni per soluzioni a più lunga gittata”. Non resta che cominciare a vedere cosa accadrà quindi durante l’iter parlamentare della Legge di bilancio.



