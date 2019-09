Riforma pensioni/ Quota 102, il ‘piano’ del Governo Pd-M5s (ultime notizie)

QUOTA 102, IL PIANO DEL GOVERNO PD-M5S

Avanza sempre di più la possibilità che sul piatto del nuovo Governo giallorosso possa trovarsi ben presto un’ipotesi di riforma pensioni non più legata a Quota 100 bensì a Quota 102: nel tavolo tecnico che ha preparato la prima bozza di programma Pd-M5s-LeU – che oggi riceverà il suo primo voto di fiducia alla Camera dei Deputati, domani al Senato – si è già trattato il tema di lanciare nei programmi per la Manovra la modifica della riforma verso Quota 102, ovvero le uscite dal lavoro a 63-64 anni con almeno 39 anni di contributi. Al posto di Tria, Gualtieri avrà poche settimane per cercare di mettere in campo la Legge di Stabilità che abbia al suo interno anche un capitolo importante di spesa pubblica sul piano previdenziale: alzare il requisito anagrafico dagli attuali 62 anni con 38 di contribuzione a 63-64 anni, facendola diventare quota 101 o 102 è la prima vera ipotesi in piano al governo Conte-bis per provare a modificare la spesa di Quota 100 e ridurre così l’esborso previsto (stante una Manovra che parte già da 23 miliardi “stabili” per disinnescare l’aumento dell’Iva).

PENSIONI SCUOLA: LE ULTIME NOVITÀ

La seconda ipotesi per rilanciare una nuova riforma pensioni è quella di incrementare il livello dei contributi ora fisso a 39 anni: un esborso possibile e ridotto rispetto alla Quota 100 permetterebbe al Governo di avere più spazio di manovra, andando poi ad intervenire anche su altri provvedimenti (Reddito di cittadinanza?) per risparmiare ulteriore denaro altrimenti da negoziare con la Commissione Ue. Secondo il Giornale, «Non è escluso, infine, che si possa decidere la chiusura dell’esperimento quota 100, che scade nel 2021, all’anno prossimo per capitalizzare «politicamente» i risparmi su una misura che ha un costo cumulato di 45 miliardi di euro al 2028». Nel frattempo, sempre sul fronte pensioni, alcune novità arrivano dal mondo scuola: da lunedì scorso è possibile inviare online all’Inps le domande per ottenere il pagamento delle pensioni Opzione Donna, vecchiaia, anticipata, quota 100. Su Orizzonte scuola, precisamente a questa pagina, vengono spiegati tramite il sostegno del sindacato SNALS tutti i punti utili e le eventuali domande che possono sorgere ai pensionandi 2020 della scuola pubblica italiana.

