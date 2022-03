RIFORMA PENSIONI/ Quota 102, il ruolo che può avere il datore di lavoro

RIFORMA PENSIONI, I CONTRIBUTI VALIDI PER QUOTA 102

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene ricordato che per il perfezionamento del requisito contributivo di Quota 102, la misura di riforma pensioni in vigore per il solo 2022, valgono anche i contributi figurativi, “fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 di contributi utile per il diritto alla pensione di anzianità (al netto cioè dei periodi di disoccupazione e malattia non indennizzata), se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Ad esempio, con 38 anni accreditati (1976 settimane), di cui quattro anni di disoccupazione indennizzata, non si raggiungono i 35 anni previsti, bensì 34 e pertanto Quota 102 non spetta”. Un’utile indicazione, come quella successiva relativa al ruolo che può avere il datore di lavoro.

IL POSSIBILE INCENTIVO ALL’ESODO

Il quotidiano di Confindustria specifica infatti che “l’accesso a Quota 102 non costituisce uno strumento di accompagnamento alla pensione del lavoratore, come lo sono invece l’isopensione (prevista dalla legge 92/2012) o il contratto di espansione (articolo 41 del Dlgs 148/2015): con questi due strumenti il datore di lavoro deve sostenere per legge dei costi per favorire lo scivolo pensionistico dei dipendenti in esubero”. Ciò non toglie che un datore di lavoro possa incentivare l’esodo di tali dipendenti vicini al traguardo di Quota 102, o che l’abbiano già raggiunto, anche “per compensare la riduzione del reddito rispetto alla retribuzione o anche per attutire i mancati guadagni derivanti dal divieto di cumulo fra pensione e redditi”.

