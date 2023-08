Riforma pensioni Quota 103/ Probabile proroga? Scelta “meno costosa” (12 agosto 2023)

La prossima riforma pensioni del 2024 potrebbe prevedere quota 103. Con questa proroga si prospetta l’uscita dal lavoro a 62 anni d’età e il versamento di 41 anni di contributi. Il Governo vorrebbe mantenere la Legge Fornero fino a quando non viene stilata la prossima Legge di Bilancio.

Il discorso però – fino a prova contraria – resta sempre lo stesso: il desiderio di avere una riforma strutturale è sempre più alto, e sarebbe preferibile alle norme ordinarie che però non trovano uno sbocco per poter attuare una Legge che possa essere “economicamente sostenibile”.

Riforma pensioni quota 103: un tesoretto da 8 miliardi di euro

Per poter stabilire e attuare la riforma pensioni del 2024 con Quota 103, occorre fare mente locale e osservare il budget totale da destinare alla previdenza sociale. Lo stesso vale per Opzione Donna, i cui dubbi sulla sua proroga nascono proprio dalle risorse economiche a disposizione.

Al momento il Governo potrebbe avere un tesoretto da 8 – 10 miliardi di euro. Ma se la cifra dovesse essere inferiore a quest’ultima, aggirandosi tra i 4 e gli 8 miliardi di euro, occorrerebbe una stretta in più che vada a restringere ed evitare l’espansione delle misure.

Se le risorse economiche lo consentirebbero e stando all’ultimo report della Ragioneria di Stato, Quota 103 non solo potrebbe essere prorogata per un anno intero, ma potrebbe diventare anche strutturale. Per Il Governo al momento sarebbe l’unica soluzione più sostenibile, visto il costo di “soli” 4 miliardi di euro.

Quota 41 in forma “secca”

Dopo aver visto che con l’introduzione della riforma pensioni del 2024 ci sarà la proroga di Quota 103, è giunto il momento di dare sentenza a Quota 41. Con alta probabilità – a discapito di Lega Nord e sindacati – questa misura verrà esclusa a causa del costo esoso che sarebbe stato destinato ad essa.

L’idea di Salvini per fronteggiare Quota 41 senza spendere un patrimonio, sarebbe quella di provvedere al ricalcolo contributivo dell’assegno previdenziale con una riduzione economica del 10% – 15%.











