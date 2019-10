RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e donne, la richiesta Cisl (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Anche Ignazio Ganga esprime soddisfazione per la riapertura di un confronto tra sindacati e Governo sulla riforma pensioni, visto che “era un cantiere bloccato e tutta la questione quota 100 non vide un confronto adeguato alle necessità che poneva il sindacato”. Il Segretario confederale della Cisl ricorda che “Quota 100 verrà riconfermata, come era già stato detto in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente Conte. Noi abbiamo ribadito la nostra proposta di 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Naturalmente occorrerà intervenire sulle finestre: pensiamo alle trimestrali per il privato, semestrali per il pubblico, pensiamo inoltre alla questione che quel decreto ha posto sulla necessità di anticipare quanto prima l’erogazione del tfr e tfs dei lavoratori pubblici rispetto ai quali è atteso ancora il DPCM collegato alla precedente legge di bilancio”.

LA RICHIESTA PER LE DONNE

Il sindacalista ritiene poi importante varare un intervento per le donne, “le vere vittime rispetto alla legislazione previdenziale 2009-2011”, senza dimenticare che “quota 100 non è stata certamente un’amica delle donne”. In questo senso Ganga ha rilanciato una proposta per “mitigare le debolezze che quota 100 ha presentato. A tale proposito avevamo offerto al governo di allora e al Parlamento degli emendamenti, uno dei quali prevedeva sicuramente uno sgravio per il numero dei figli, con un anticipo fino a 36 mesi per le donne”. Una soluzione che però taglierebbe fuori le donne che non hanno avuto figli, ma che hanno dedicato o dedicano tempo all’accudimento di altri familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA