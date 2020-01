RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e flessibilità a 62: le indicazioni della Cisl

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Luigi Sbarra non ha dubbi. In tema di riforma pensioni “bisogna estendere la platea di chi può accedere a forme di flessibilità legate al lavoro usurante e gravoso e dare continuità strutturale all’Ape sociale; istituire la pensione di garanzia per tanti giovani incastrati in lavori precari e part-time, che non danno accesso a pensioni dignitose; riconoscere alle donne almeno un anno di contributi in meno per ogni figlio; vanno avviate urgentemente le Commissioni istituzionali incaricate di dividere la spesa assistenziale da quella previdenziale e quella sul lavoro gravoso e usurante; e poi diciamo una cosa molto semplice, occorre garantire le uscite a partire da 62 anni di età, così come 41 anni di contributi a prescindere dall’età devono bastare per godersi il diritto alla pensione. Tutto ciò senza alcun ricalcolo contributivo che sarebbe un ulteriore e inaccettabile drenaggio a spese dei futuri pensionati”.

I LIMITI DELLA LEGGE FORNERO

Secondo quanto riporta Askanews, il Segretario generale aggiunto della Cisl nel corso del confronto di ieri tra Governo e sindacati ha indicato la necessità di “incentivare l’adesione ai fondi previdenziale sopratutto per i giovani lavoratori”. Dal suo punto di vista, poi, “i limiti del sistema Fornero sono evidenti, a cominciare dal più importante: i lavori non sono tutti uguali. Oggi noi abbiamo un problema di sostenibilità sociale che riguarda milioni di lavoratori che svolgono lavori faticosi, pesanti e usuranti, a cui si applicano le stesse regole di tutti gli altri. Questa distorsione va rimossa”.

