RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e le proposte Uil per equilibrio sociale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI E BARBAGALLO

Intervistati da The Italian Times, Domenico Proietti e Carmelo Barbagallo parlano di riforma pensioni spiegando che “dopo una serie di interventi culminati con la legge Fornero che hanno fatto cassa sul sistema previdenziale è il momento di mettere in campo una vera riforma del sistema che non persegua i soli equilibri di bilancio ma che riporti equilibrio sociale nel sistema previdenziale”. Anche per questo, la Uil ritiene necessario “reintrodurre una flessibilità diffusa di accesso intorno ai 62 anni di età e stabilire che con 41 anni di contributi si possa andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica”. Il Segretario confederale della Uil e il Segretario generale della Uil Pensionati elencano quindi alcune delle altre richieste fatte al Governo.

LE RICHIESTE DELLA UIL

In primo luogo, “una misura che garantisca ai giovani future pensioni adeguate ed al contempo valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura, svolto prevalentemente dalle lavoratrici”, poi la “proroga di Ape sociale e di Opzione donna, con alcuni correttivi che introducano elementi di maggiore equità e razionalità”, quindi “l’equiparazione ai fini previdenziali del part time orizzontale a quello verticale”, e ancora la “semplificazione del contratto di espansione per le aziende fino a 500 dipendenti,” un “nuovo semestre di silenzio assenso per i fondi pensione negoziali”, la “soluzione definitiva per i lavoratori cosiddetti esodati”, l’ampliamento “della platea dei beneficiari della 14esima mensilità” e un incremento dell’importo della stessa.



