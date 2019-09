RIFORMA PENSIONI/ Quota 41, esodati e le altre priorità per Damiano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano, attraverso una dichiarazione resa a pensionipertutti.it, ha voluto rispondere agli esodati ancora privi di salvaguardia che gli avevano ricordato come dopo otto anni ormai siano ancora in attesa di una soluzione al loro problema. “Sono stato protagonista, nelle passate legislature, della battaglia che ha portato alle otto salvaguardie. Battaglia anche condotta quando ci dovevamo scontrare con le ostilità o le resistenze dei vari Governi che si sono succeduti. Abbiamo anche proposto, purtroppo senza risultato, la nona salvaguardia. Ho partecipato a quasi tutti le iniziative di presidio e di mobilitazione dei comitati degli esodati, anche favorendo, in tempi recenti, il dialogo con l’allora sottosegretario Durigon”, evidenzia l’ex ministro del Lavoro, che segnala anche la necessità di un complessivo intervento di riforma pensioni.

IL PROBLEMA DEGLI ESODATI

“Sono convinto che il tema vada riproposto per risolvere il dramma degli ultimi 6.000 lavoratori rimasti esclusi dalle salvaguardie, accanto ad altre tematiche anch’esse da ricordare: ad esempio Quota 41, la pensione contributiva di garanzia, la rivalutazione delle pensioni in essere e Opzione Donna. Un insieme di richieste non facili da risolvere, tutte insieme, data la ristrettezza delle risorse”, aggiunge Damiano, specificando poi che “gli ultimi esodati sono indubbiamente una priorità e più facilmente risolvibili dato il numero ristretto e certo di persone interessate, anche se l’Inps si è rifiutato fin qui di fornire dati, secondo quanto riportato dai precedenti responsabili del ministero del Lavoro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA