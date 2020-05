RIFORMA PENSIONI/ Rifondazione chiede taglio assegni alti (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DEL PRC

Il Partito della Rifondazione Comunista della provincia di Frosinone chiede il varo di una misura di riforma pensioni che vada a intaccare gli assegni più alti in questo momento in cui occorrono risorse per sostenere l’economia di fronte all’emergenza coronavirus. Come riporta tunews24.it, il Prc di Frosinone evidenzia che “le lavoratrici e i lavoratori partecipano allo sforzo comune, chiamati a lavoro per necessità oppure costretti al fermo ed in cassa integrazione. Per tutte queste ragioni anche il settore pubblico è chiamato responsabilmente a fare di più. Ad oggi, in un processo crescente di normativa emergenziale, nessun provvedimento è stato preso per una riduzione, almeno per il tempo necessario a uscire dallo stato di eccezione, dei stipendi e dei compensi dei manager delle aziende pubbliche. Inoltre, si auspica una volontà politica comune in grado di incidere anche sulle pensioni d’oro”.

I TAGLI DELLE PENSIONI D’ORO

“L’intera comunità di questo paese sollecita il Governo nonché le forze Parlamentari a intervenire, per una diminuzione degli stipendi dei manager di aziende pubbliche nazionali e delle ‘c.d. pensioni d’oro’, avendo come riferimento il meccanismo di pagamento della cassa integrazione ordinaria Covid-19, così come stabilita con circolare Inps del 20 febbraio 2020, con una riduzione proporzionale del 20%. Tali misure devono prevedere, inoltre, anche una riduzione corrispondente per i contratti e compensi dei manager di aziende pubbliche regionali, provinciali e comunali”, si legge ancora nel documento.



