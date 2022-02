RIFORMA PENSIONI/ Rinviato l’incontro Governo-sindacati. La Uil non ci sta

RIFORMA PENSIONI, RINVIATO L’INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

L’incontro in programma lunedì tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni è stato rinviato. Come riporta Adnkronos, pare che la decisione si stata presa “perché al dibattito di questi giorni è mancato uno dei capitoli fondamentali del confronto: quello relativo alla flessibilità in uscita. Dossier spinoso che ha sempre diviso il governo dai sindacati ma che, anche per l’accavallarsi dei temi all’ordine del giorno, non è stato mai affrontato nel corso degli incontri tecnici al ministero del Lavoro”. Per questo, “è stato alla fine deciso che l’incontro politico sarebbe risultato zoppo senza almeno un passaggio preliminare tecnico su una partita delicata come l’età pensionabile. Da qui la scelta di posporre il round tra il ministro Orlando e i leader sindacali”.

LE PAROLE DI PROIETTI

La Uil però non ha gradito e il suo Segretario confederale Domenico Proietti spiega che “la motivazione addotta, e cioè il non aver ancora affrontato in sede tecnica il tema della flessibilità, è infondata e pretestuosa. Furono proprio i rappresentanti del Governo a chiedere di fare una riunione politica dopo i primi incontri tecnici sui temi dei giovani, delle donne e della previdenza complementare. Inoltre, nell’ incontro tecnico di giovedì scorso, sono stati i rappresentanti del governo a proporre di fissare la successiva riunione tecnica dopo quella politica del 7 febbraio”. La Uil, quindi, “si aspetta che il Governo riprenda subito il confronto per definire, in vista del prossimo Def, soluzioni positive alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici”.

