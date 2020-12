RIFORMA PENSIONI/ Rizzetto contro il Governo sugli esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RIZZETTO

Walter Rizzetto è tra i parlamentari che più si sta battendo per fare in modo che tra le misure di riforma pensioni approvate vi sia anche una soluzione per gli esodati ancora esclusi dalle otto salvaguardie finora varate. Come riporta lavocedelpatriota.it, il deputato di Fratelli d’Italia si dice “esterrefatto dalla risposta del Sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi”, fornita nel corso di un questione time. “Con oggi, è ulteriormente chiaro che è una scelta politica del governo quella di non salvaguardare gli ultimi esodati rimasti senza stipendio e senza pensione dopo la Legge Fornero. Forse tutelare poche migliaia di esodati rimasti, per i partiti della maggioranza non è interessante in termini di voti. Ed è assurdo che proprio il governo che ha esautorato il Parlamento da qualsiasi decisione, oggi scarichi su questo la decisione della salvaguardia”, aggiunge Rizzetto.

LE PROMESSE SUGLI ESODATI NON RISPETTATE

Dal suo punto di vista, “l’emergenza sanitaria ha reso ancora più urgente una misura di tutela per gli esodati esclusi. C’è solo da prendere atto che il governo Conte non vuole chiudere questa vicenda indegna e lascia consapevolmente queste persone nella disperazione. Il Ministro Catalfo almeno ci risparmi le sue continue promesse di impegno che si susseguono da anni, non si prendono in giro le persone rimaste senza alcun reddito”. È infatti dalla scorsa legislatura che ci si impegna, a parole, a risolvere la vicenda esodati, ma nei fatti i provvedimenti necessari, poi, non arrivano.



