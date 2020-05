RIFORMA PENSIONI/ Salvini, Bagnai e i rischi del Recovery fund (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Come nel caso del Mes sanitario, anche il dibattito relativo al Recovery fund, o meglio a Next Generation UE, il piano presentato dalla Commissione europea per affrontare la crisi da coronavirus, finisce per andare a toccare quello relativo alla riforma pensioni. Matteo Salvini, come riporta il sito di Libero, ha infatti detto che “come già annunciato, queste somme dovranno essere rimborsate con nuove tasse europee su consumi e produzione. Inoltre, essendo legate al meccanismo del semestre europeo, difficilmente saranno utilizzabili prima del 2021 e la loro disponibilità sarà subordinata a riforme strutturali. Appena passata l’emergenza, sulle macerie del Paese, ci aspettano nuovi attacchi alle pensioni e al welfare, oltre ad una tassa patrimoniale sui risparmi”.

LE PAROLE DI BAGNAI

Sulla stessa linea anche Alberto Bagnai, Senatore della Lega, secondi cui, come riporta Start Magazine, “il beneficio per il nostro Paese, che è un contribuente netto al bilancio comunitario, è piuttosto incerto, visto che nello stesso bilancio le risorse destinate alla politica agricola e a quella marittima, di cui l’Italia beneficia, verrebbero compresse a vantaggio di risorse destinate alla transizione ecologica, necessaria all’industria tedesca. Ma soprattutto l’esplicito riferimento al semestre europeo come quadro di erogazione di questi fondi chiarisce che la loro spesa sarà condizionata all’adozione da parte del Paese delle consuete riforme ‘strutturali’. Nel gergo di Bruxelles queste riforme non sono quelle di cui il nostro Paese veramente avrebbe bisogno (a partire da quella della giustizia), ma le solite aggressioni a pensioni e stato sociale”.



