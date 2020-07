RIFORMA PENSIONI/ Salvini, il Mes e il rischio di tagli (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO DI NUOVI TAGLI

Sulle pagine di Libero si torna a parlare dell’ipotesi di una riforma pensioni all’insegna dei tagli e dell’austerità. Si cita infatti un articolo del Messaggero, secondo cui il ministro dell’Economia Gualtieri, indipendentemente dal Mes e dal Recovery fund, starebbe preparando un piano per ridurre il debito pubblico italiano, destinato a crescere, nei prossimi dieci anni. Per questo, come già ipotizzato dal Giornale, ci potrebbero essere interventi sulle pensioni. “Dopo la riforma ‘lacrime e sangue’ approvata dal governo Monti e per la quale è ricordata l’allora ministra Fornero, questa volta potrebbe essere la crisi economica generata dal coronavirus a richiedere un taglio”. Parole simili vengono usate da Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera per replicare alla richiesta di Nicola Zingaretti al Governo di ricorrere al Mes.

LE PAROLE DI SALVINI

Il leader della Lega, infatti, ricorda che aver seguito le politiche richieste da Bruxelles non ha prodotto risultati: “Ci siamo ritrovati con i tagli, leggi disgraziate come la Fornero e un debito pubblico che comunque è aumentato”. Per Salvini, nel caso di ricorso al Mes, “lo Stato membro sarà soggetto a sorveglianza rafforzata da parte della Commissione europea e della Bce. Ci sarà quindi la possibilità di subire altri diktat. La patrimoniale. Una bastonata alle pensioni. Un inasprimento dell’Iva”. Resta da capire se questa eventuale manovra sulle pensioni andrebbe a colpire chi è già in quiescenza o muterebbe anche le condizioni di accesso alle pensioni cambiando le prospettive di non pochi italiani.



