RIFORMA PENSIONI/ Sapelli: basta pezze, serve revisione complessiva (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SAPELLI

Secondo Giulio Sapelli, per fare un bilancio di Quota 100 alla vigilia della sua scadenza bisogna ricordarsi che tale misura di riforma pensioni “nasce da un marziano errore e da una marziana prova di incompetenza dei tecnici e del ministro Elsa Fornero, perché va detto, non tutti i tecnici sono in grado di riformare il sistema pensionistico. L’errore fu di valutazione, i dati dalle imprese all’ente preposto non arrivarono subito, ma passò un certo tempo e questo non fu valutato incidendo negativamente su conteggio e quote. Questa svista ha rivelato la non conoscenza delle pratiche del sistema. Tornando ad ora, io credo che abbiamo riparato le conseguenze più gravi di questo pesante errore, che ha lasciato senza stipendio e pensione migliaia e migliaia di persone”.

RIFORMA PENSIONI/ La carta in mano a Draghi per la Legge di bilancio

LA RIFORMA COMPLESSIVA NECESSARIA

L’economista, intervistato dal Giornale, evidenzia però che è stata persa un’occasione, “perché dovevamo approfittare almeno per imparare la lezione: sono temi che non si affrontano ‘una pezza’ alla volta”. E anche rafforzare l’Ape social sarebbe “un’altra pezza. Noi dobbiamo fare una riforma complessiva del sistema”. In questo senso però, ammette di non credere “che ci saranno le condizioni ottimali per fare una riforma equa. Anche perché la pressione neoliberista e l’austerità stanno tornando e presto saremo alle solite”. Quanto all’ipotesi di ampliare la lista dei lavori gravosi che hanno diritto al pensionamento anticipato, Sapelli ricorda che “l’istituto Mondiale di Medicina del Lavoro ha fatto una lista di quelli che sono i cosiddetti lavori usuranti. Ormai c’è una pubblicistica mondiale, non dobbiamo inventarci niente. Bisognerebbe che il governo consultasse la lista senza metterci del suo”.

RIFORMA PENSIONI/ Capone (Ugl): per il post-Quota 100 è preferibile Quota 41

