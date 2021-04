RIFORMA PENSIONI/ Sconto contributivo per i professionisti di 5 casse

RIFORMA PENSIONI, LO SCONTO PER I PROFESSIONISTI

In un articolo sul Sole 24 Ore viene spiegato che per oltre 400.000 professionisti, rappresentati da 5 casse previdenziali, è già partita la possibilità di usufruire, nel caso ne abbiano diritto, dello sconto contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2021. “Si tratta di Enpam (medici), Cassa forense (avvocati), Cdc (commercialisti), Enpap (psicologi) ed Enpab (biologi)”. Mancando ancora il decreto attuativo che definisce nel dettaglio le condizioni di accesso allo sconto, le altre casse professionali non hanno proceduto all’esonero parziale dei versamenti contributivi. Il quotidiano di Confindustria spiega che “non ci sarà da attendere molto ancora” per il provvedimento del ministro del Lavoro. Probabile che per chi ha fatto versare i contributi agli associati si debba poi procedere a un rimborso o a un conguaglio.

LE PAROLE DI LIMA

Sempre a proposito dei professionisti, in particolare dei medici, continua a far discutere la norma di riforma pensioni che blocca l’erogazione dell’assegno pensionistico a quanti in quiescenza riprendono a lavorare, anche solo per contribuire al buon esito della campagna vaccinale. Il Presidente dell’Ordine dei medici di Cremona, Gianfranco Lima, come evidenzia laprovinciadicrema.it, parla di “una vera stortura normativa. Tutti i passi per chiedere una modifica sono stati intrapresi e si spera che la situazione si risolva. Dal canto nostro stiamo cercando di sistemare la situazione dei medici volontari e stiamo raccogliendo i loro nominativi perché come Ordine rimborseremo ogni spesa per la copertura assicurativa in caso di colpa grave”.

