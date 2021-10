RIFORMA PENSIONI/ Scuola, Anief chiede trattamento delle forze armate

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA ANIEF

Marcello Pacifico, Presidente nazionale dell’Anief, intervistato da orizzontescuola.it, ricorda che gli stipendi dei docenti italiani “a fine carriera sono la metà di quelli di Paesi come la Germania, sono sotto la media europea. Anche per quel che riguarda la pensione: l’accesso avviene con una media di 5-6 anni dopo l’accesso negli altri Paesi europei. Gli stipendi attuali non valorizzano la professione, sono spesso più bassi di un operaio specializzato e per i precari sono consumati per lavorare fuori, servono quindi solo per la sussistenza”. Secondo il sindacalista “deve essere riconosciuto il burnout per il personale docente, condizione che permetterebbe di usufruire delle finestre per andare in pensione a 63 anni senza penalizzazioni. Sarebbe opportuno a 59-60 anni come avviene per le forze dell’armate”.

LE PAROLE DI PACIFICO

Pacifico, come riporta Teleborsa, ritiene che serva “una deroga immediata, con effetti nel 2022, rispetto alle uscite” della riforma delle pensioni targata Fornero, anche perché l’unica strada per il pensionamento anticipato per le italiane, dopo la scadenza di Quota 100, sarà Opzione Donna, che però “comporta un prezzo da pagare a dir poco ingiusto”. Infatti, “c’è il rischio di arrivare a percepire fino al 30% in meno nell’importo dell’assegno previdenziale. In pratica, una lavoratrice che ha accumulato dei contributi che le garantirebbero una pensione sui 1.800 euro si potrebbe trovare ad assicurarsi un assegno di appena 1.200 euro. Un esempio che riguarda da vicino stipendi e pensioni proprio delle docenti”.

