RIFORMA PENSIONI/ Scuola, Anief chiede uscita anticipata senza penalizzazioni

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA PER LA SCUOLA

Il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che il personale della scuola che intende andare in pensione dal 1° settembre 2021 dovrà presentare l’apposita domanda di cessazione del servizio esclusivamente online entro il prossimo 7 dicembre. L’Anief nei giorni scorsi aveva fatto sapere di ritenere che saranno circa 50.000 gli insegnanti e i dipendenti della scuola che utilizzeranno Quota 100 nel 2021. Il Presidente nazionale del sindacato, Marcello Pacifico, come riporta orizzontescuola.it, ritiene che in ogni caso “i requisiti chiesti per lasciare il lavoro rimangono troppo alti e penalizzano chi aderisce all’anticipo. I contributi versati e riconosciuti non possono essere tagliati come il grano”. Dal suo punto di vista resta importante approvare una misura di riforma pensioni con una finestra d’accesso specifica alla quiescenza per chi lavora scuola a 61 anni senza decurtazioni.

LE PAROLE DI PACIFICO

“Continuiamo a pensare che il rischio biologico di chi opera nella scuola va preso in considerazione, anche ai fini di un assegno ad hoc in busta paga. Non è più possibile continuare ad ignorare che i nostri insegnanti, che sono anche tra i più vecchi dell’area Ocse, debbano lasciare il lavoro a 67 anni compiuti, ignorando disturbi e patologie da stress che si registrano in nessun altro comparto professionale. Abbiamo oltre 200 mila insegnanti e diverse decine di migliaia di Ata over 55, che l’Inps sino alla scorsa primavera collocava tra i ‘fragili’, per i quali non esistono norme di protezione, né via d’uscita anticipate per lasciare il lavoro: è ora di voltare pagina, collocandoli nelle professionalità a rischio e che quindi vanno tutelate anche con un’uscita dal lavoro anticipata senza tagli all’assegno di quiescenza”, aggiunge Pacifico.



