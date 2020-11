RIFORMA PENSIONI/ Serracchiani ricorda Pdl per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SERRACCHIANI

Nell’appuntamento online “Il Punto” di Cesare Damiano, l’ex ministro del Lavoro ha dialogato con la sua collega di partito Debora Serracchiani, attualmente presidente della commissione Lavoro della Camera, a proposito della Legge di bilancio appena approvata dal Governo. Nella manovra ci sono anche misure di riforma pensioni, perciò Damiano e Serracchiani hanno parlato anche di questo. L’ex Presidente del Friuli-Venezia Giulia ha evidenziato che l’Ape social sta funzionando bene e che andrebbe allargata, anche perché quando finirà Quota 100 non si può pensare che non ci sarà nulla di alternativo e l’Ape social, opportunamente modificata, può rappresentare proprio l’alternativa di cui c’è bisogno. Serracchiani ha anche fatto riferimento a una misura proposta proprio da Damiano in favore della platea femminile.

LA PROPOSTA DI LEGGE PER LE DONNE

Infatti, ha spiegato di aver presentato una proposta di legge per fare in modo che vengano riconosciuti 12 mesi di contribuzione per ogni figlio avuto, fino a un massimo di tre anni. In questo modo si aiuterebbero non poche italiane a raggiungere il traguardo pensionistico anche con un assegno dignitoso. Secondo la deputata dem, il tavolo tra Governo e sindacati si dovrà occupare anche di questo tema. Damiano ha voluto ricordare alla collega di non dimenticare, durante l’iter parlamentare della manovra, gli esodati ante-Fornero ancora privi di salvaguardia e i lavoratori precoci. Serracchiani ha risposto che ha assolutamente presente le loro istanze. Vedremo se durante l’iter parlamentare della Legge di bilancio ci saranno quindi modifiche alle misure previdenziali varate dal Governo.



