RIFORMA PENSIONI/ Sindacati contro recupero indebiti dell’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti evidenzia che “in questo periodo molti cittadini stanno ricevendo dall’Inps la comunicazione di recupero di indebiti, con la relativa riduzione dell’importo delle loro prestazioni o pensioni”. Una comunicazione che arriva “in un periodo nel quale i cittadini sono impossibilitati a procedere con la verifica della fondatezza di tale recupero ed a procedere all’eventuale contestazione. Fatto ancora più grave se si pensa che il decreto ‘Cura Italia’ ha, in modo sbagliato, sospeso l’attività dei Comitati Inps che hanno il compito proprio di valutare gli eventuali contenziosi”. Il sindacalista ritiene, vista anche la situazione particolare in cui ci troviamo, “che ciò sia inammissibile. Per questo la Uil con Cgil e Cisl hanno scritto al ministro del Lavoro ed al Presidente dell’Inps affinché sospendano queste comunicazioni”.

L’ATTESA PER I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO

Il Segretario confederale della Uil ha tenuto anche un’audizione presso le commissioni riunite Finanze e attività Produttive, dando un giudizio positivo sui provvedimenti finora presi a supporto delle imprese. Inoltre, ha evidenziato che il protocollo sottoscritto venerdì “tra Governo e le Parti Sociali è molto importante e la Uil vigilerà sulla sua applicazione. A questo intervento, a favore delle imprese, deve seguire un provvedimento rilevante a sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie”. Probabile riferimento al cosiddetto decreto aprile, che però tarda ancora a essere approvato dall’esecutivo, nonostante manchino pochi giorni alla fine del mese.



