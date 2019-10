RIFORMA PENSIONI/ Sindacati contro stop a Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DEI SINDACATI

A margine dell’assemblea nazionale dei quadri e dei delegati di Cgil, Cisl e Uil svoltasi ieri a Milano, Maurizio Landini ha detto che la riforma pensioni con Quota 100 “non va abolita, abbiamo chiesto che bisogna aprire una vera discussione per rivedere davvero il sistema pensionistico attuale”. Secondo quanto riporta Askanews, il Segretario generale della Cgil ha spiegato che “noi chiediamo una pensione di garanzia ai giovani perché bisogna dare un futuro ai giovani, chiediamo interventi che riconoscono le differenze di genere per le donne, chiediamo che siano riconosciuti i lavori gravosi e che si introduca un sistema di flessibilità in uscita non contingentato da aumenti continui dell’età pensionabile”.

LA RICHIESTE SULLE RIVALUTAZIONI

Annamaria Furlan ha invece sottolineato che “Quota 100 si potrà togliere quando finalmente, attraverso una vera riforma che tolga la legge Fornero, miglioreranno le condizioni previdenziali, se no giù le mani dalle poche possibilità di flessibilità in uscita”. La Segretaria generale della Cisl ha evidenziato anche la necessità di sbloccare le indicizzazioni delle pensioni. Secondo quanto riporta il sito di Rassegna sindacale, Carmelo Barbagallo ha invece sottolineato che in tema di riforma pensioni “le nostre richieste sono la correzione della legge Fornero, il cui grave errore è stato quello di mandare in pensione tutti alla stessa età, mentre occorre sapere che i lavori non sono tutti uguali, il mantenimento di quota 100 e l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani”.

