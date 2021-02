RIFORMA PENSIONI/ Sindacati contro taglio a ex dipendenti Regione Siciliana

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI SPI, FNP E UILP DI SIRACUSA

Nei giorni scorsi era emersa, quanto meno da indiscrezioni di stampa, la volontà della Giunta della Regione Siciliana di procedere al varo di un contributo di solidarietà che colpirebbe gli ex dipendenti regionali in pensione. Come riporta wltv.it, lo Spi-Cgil, la Fnp-Cisl e la Uilp-Uil di Siracusa ritengono si tratti di fatto “di un taglio che nella media andrà dalle 20 alle 50 euro, arrivando sino alle 80 euro per le pensioni superiori, un taglio che inficerà sicuramente il tenore di vita della fascia più bassa di applicazione”. Per i sindacati, questa misura di riforma pensioni crea particolare disagio, “partendo da un range di reddito di medio-basso e considerando il fatto che, nel drammatico contesto regionale in cui versiamo, i pensionati restano l’unico ammortizzatore sociale per le famiglie siciliane rimaste oggi ancor più senza lavoro”.

L’INVITO ALL’ARS

Spi-Cgil, la Fnp-Cisl e la Uilp-Uil di Siracusa si dicono convinti che la Giunta “possa trovare altre modalità di intervento”. E per questo “invitiamo e sollecitiamo l’intera deputazione regionale della nostra provincia a vigilare affinché non si metta a rischio il consolidato proprio per i pensionandi e i pensionati che hanno agìto a nome e per conto della Regione, che ci si adoperi nel mettere in atto misure concrete per l’occupazione delle donne e dei giovani senza alimentare false aspettative facili da mettere subito in discussione nell’impasse, senza determinare ulteriore emigrazione delle energie migliori della nostra Sicilia”.



