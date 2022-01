RIFORMA PENSIONI/ Sindacati divisi sugli effetti della manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA FNP-CISL

I sindacati si sono ritrovati recentemente divisi sullo sciopero generale contro la Legge di bilancio e ora sembrano vederla in modo diverso anche per quel che riguarda l’allargamento della no tax area per i pensionati e la revisione delle aliquote Irpef, contenute sempre nella manovra come alcune misure di riforma delle pensioni. Tina Cupani, Segretario generale della Fnp-Cisl Veneto, come riporta L’Arena, spiega che si è di fronte a “una bella notizia per una categoria che mai prima aveva potuto godere di bonus fiscali, e che nel corso degli ultimi 20 anni ha visto peggiorare pesantemente il proprio potere d’acquisto”. Dal suo punto di vista, “questa operazione ha favorito la fascia media dei pensionati”, “ora il confronto deve continuare per trovare una soluzione migliorativa anche per la fascia fino ai 15mila euro l’anno”.

RIFORMA PENSIONI/ La nota che smonta una certezza dei sindacati

LA BOCCIATURA DELLO SPI-CGIL

Secondo Elena Di Gregorio, Segretaria generale dello Spi-Cgil Veneto, invece, “la riforma fiscale è palesemente iniqua, sia per i lavoratori sia per i pensionati”. “Di quella parte dei 7 miliardi di tagli fiscali destinati alla nostra regione, il 47% va a vantaggio dei redditi inferiori ai 28 mila euro. Bene, guardando i dati che riguardano i pensionati veneti, sotto i 28mila euro rientra ben l’86% dei nostri anziani. Di questo 86%, rappresentato da una platea di circa 1,1 milioni di pensionati, il 40% guadagna circa mille euro al mese. Il restante 14%, quelli con pensioni più alte, così come i lavoratori con maggior reddito, fruirà dei maggiori vantaggi fiscali. Dove sta allora l’equità in questa manovra?”, evidenzia la sindacalista.

Tridico “anticipo pensioni a 64 anni col contributivo”/ Cosa prevede la proposta Inps

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Cgil: utile il dossier sulla separazione previdenza-assistenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA