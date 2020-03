RIFORMA PENSIONI/ Sospesi i termini Inps di prescrizione e decadenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MISURE DEL DL CURA ITALIA

In tema di riforma pensioni val la pena segnalare, come ricorda Il Sole 24 Ore, che nel decreto cura Italia “è stata introdotta una speciale proroga che si propone di aiutare gli assicurati iscritti a Inps e Inail a non perdere, a causa della emergenza sanitaria in atto, i propri diritti riferiti alle prestazioni erogate dai due istituti. In particolare, l’articolo 34 ha stabilito che, a partire dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020, vengano sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi a tutte le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate sia da Inps, sia da Inail”. Il quotidiano di Confindustria evidenzia che “il diritto alla pensione non rientra nel campo di questa proroga, in quanto non soggetto a prescrizione o decadenza, mentre sono soggetti a prescrizione i singoli ratei mensili di pensione”. La sospensione in oggetto opera “in via automatica, pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati”.

LA DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA

Nell’articolo viene anche ricordato che “la prescrizione di una prestazione previdenziali (si pensi agli arretrati di pensione) consiste nel venir meno del diritto a ottenere la somma spettante a un cittadino a causa della sua inerzia nel non richiederne la corresponsione. In generale, la prescrizione ha un termine di dieci anni, am nell’intricato mondo della previdenza italiana si registrano termini speciali”. Per cui sarà bene verificare caso per caso. Invece “la decadenza si concretizza nel venir meno di un diritto per non aver presentato la richiesta di una prestazione entro i termini previsti dalle singole norme”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA