RIFORMA PENSIONI/ Spi-Cgil: anziani vero welfare del Paese (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS

Dall’Osservatorio Inps sulle pensioni emerge, come riportato da Askanews, che le pensioni vigenti al 1° gennaio 2020 risultano essere 17.893.036, “di cui 13.862.598 (il 77%) di natura previdenziale e 4.030.438 (il 23%) di natura assistenziale”. Complessivamente, tali assegni valgono 208,8 miliardi di euro, di cui 187 sostenuti dalle gestioni previdenziali. Il 49,3% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, mentre le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 27,7% delle pensioni. Dati utili quindi a capire come sia composto l’universo dei pensionati, cui ha deciso di dare voce, in questo periodo non facile, lo Spi-Cgil di Asti, che in una nota evidenzia che “in questi tristi e complicati giorni, abbiamo sentito dire troppo spesso e con troppa leggerezza che di coronavirus morivano solo i vecchi Come se la loro vita, tutto sommato, contasse di meno”.

LA POSIZIONE DELLO SPI-CGIL

Tuttavia, evidenzia il sindacato dei pensionati, “noi ‘vecchi’ siamo stati per lunghi anni il vero welfare del Paese”, perché “ci hanno bloccato le rivalutazioni, a differenza di altri Paesi abbiamo pensioni tassate che sono ben al di sotto della media europea, ma nonostante questo abbiamo messo a disposizione i nostri risparmi durante le crisi finanziarie, per garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti”. “Lo Spi Cgil si è sempre battuto per la difesa dei pensionati e delle pensionate perché per noi rappresentarli significa anche tutelare la loro dignità di persone e per questo abbiamo deciso di intervenire, chiedendo più rispetto per chi ha dato tanto al Paese ricevendo molto poco”, conclude la nota.



