RIFORMA PENSIONI/ Statali, sentenza Consulta sul riscatto fondi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Uno dei temi di riforma pensioni di cui si è tornati a parlare in queste settimane è quello della previdenza complementare, vista anche l’idea del Governo di creare un fondo gestito dall’Inps con il compito di creare una pensione di garanzia per i giovani. In attesa di capire se il progetto prenderà o meno forma, vista anche l’opposizione sindacale, Il Sole 24 Ore ricorda che la Corte Costituzionale ha stabilito che “in caso di riscatto della posizione da un fondo di previdenza complementare effettuato tra il 2007 e il 2017, ai lavoratori del comparto pubblico si deve applicare lo stesso trattamento fiscale del settore privato”. Infatti dal 2007 al 2017 i dipendenti pubblici erano esclusi da una tassazione più favorevole per i riscatti introdotta da un decreto legislativo del 2005: una disparità che la legge ha sanato solo nel 2017. La sentenza della Consulta consentirà ora però il recupero della maggior imposta versata.

I DATI DELLA COVIP

Sempre dal quotidiano di Confindustria arriva un’altra notizia sui fondi pensione. Nell’ultimo report della Covip, l’Autorità che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, viene infatti mostrato un calo degli investimenti di fondi pensione e Casse dei professionisti nelle imprese italiane. Nel 2018 sono stati infatti pari a 9,9 miliardi di euro contro i 10,7 dell’anno precedente. Il calo è stato più marcato per i fondi (da 5,1 a 4,4 miliardi) che non per le Casse (da 5,6 a 5,5 miliardi). In generale c’è poi un maggior quota di investimenti di fondi e casse all’estero piuttosto che entro i confini nazionali.

