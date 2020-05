RIFORMA PENSIONI/ Treu: Quota 100 falso rimedio al divario generazionale

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TREU

In un articolo pubblicato su formiche.net, Tiziano Treu segnala come il divario generazionale in Italia sia aumentato “se si considerano, oltre agli indicatori di ricchezza, le condizioni e i redditi di lavoro. Le retribuzioni dei giovani sono da tempo molto inferiori a quelle degli adulti (il 67% nel 1983) e si sono ulteriormente ridotte (nel 2015 erano il 60%). Le distanze sono ancora più accentuate se si considera il rapporto dei salari dei giovani con le retribuzioni degli over 60: erano al 70% nel 1984 e sono calati al 50% nel 2015”. Il Presidente del Cnel cita altri dati da cui emerge che lo squilibrio “nell’andamento dell’occupazione tra giovani e anziani si è accentuato negli ultimi anni”, in particolare dopo le misure di riforma pensioni che hanno alzato l’età di ingresso in quiescenza.

IL FALSO RIMEDIO DI QUOTA 100

Sono rimaste infatti al lavoro “quote crescenti di persone che erano in uscita: il tasso di occupazione fra 55 e 65 anni è cresciuto dal 29,8% del 1993 al 50,3% del 2016”. Per Treu, tuttavia, “l’introduzione di quota 100 è un falso rimedio” a questo squilibrio, “perché da una parte scarica il costo delle pensioni, già alto, sulle future generazioni e dall’altra non garantisce affatto un equilibrato ricambio generazionale come promesso da chi ha approvato il provvedimento”. Dal suo punto di vista per perseguire il riequilibrio generazionale è necessario varare “misure fra loro coerenti e durevoli nel tempo”; “misure di protezione sociale” e “misure che sostengano e promuovano l’autonomia dei giovani”.



