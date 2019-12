RIFORMA PENSIONI/ Tridico difende l’operato dell’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA DI TRIDICO

In una lettera al direttore di Repubblica, Pasquale Tridico riporta alcune precisazioni circa quanto scritto nei giorni scorsi dal quotidiano romano in un articolo di Valentina Conte sulla lentezza dell’Inps nel liquidare le domande di pensione. Anzitutto, il Presidente dell’Inps tiene a evidenziare che “l’impegno profuso dall’Istituto nelle pratiche di pensione anticipata (fra cui quota 100) non ha rallentato la lavorazione delle altre prestazioni”, ricordando anche che “il processo lavorativo delle pensioni connesse a stati di invalidità/inabilità è complicato dalle attività connesse all’accertamento dei requisiti sanitari, con tempi che non sono facilmente controllabili dalle sedi dell’Istituto”.

LA REPLICA DI VALENTINA CONTE

Tridico elenca altri casi di pensione che comportano minor tempestività nella liquidazione e sottolinea che “non informa correttamente i lettori la mera pubblicazione di lettere di cittadini che addebitano ad Inps i tempi lunghi di pagamento dei Tfs dei dipendenti pubblici: l’Inps è vincolato all’applicazione di leggi che stabiliscono dei tempi prima dei quali non si può procedere al pagamento”. In coda alla lettera è riportata anche la replica di Valentina Conte, che evidenzia come Tridico non spieghi “perché in moltissimi casi i tempi per l’erogazione della pensione si dilatano in modo inaccettabile”, segnalando che è “impossibile poi valutare se le corsie preferenziali accordate a Quota 100 siano responsabili dei ritardi: anche qui non si danno numeri assoluti, solo percentuali”.

