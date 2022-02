RIFORMA PENSIONI/ Tridico: disavanzo Inpgi è per noi molto piccolo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Intervenendo al webinar “L’Inpgi passa all’Inps. Come cambia la busta paga e il futuro previdenziale dei giornalisti”, Pasquale Tridico, come riporta Adnkronos, ha parlato della novità di riforma pensioni che riguarda i giornalisti, che passeranno sotto l’Inps da lui presieduto. “Fin dal primo gennaio scorso abbiamo pensato alle migliori soluzioni per garantire una transizione senza problemi che tuteli i dipendenti dell’Inpgi, i giornalisti, le aziende contribuenti, all’interno di un mondo, quello dell’Inps, che è abituato a numeri ben più ampi e all’assorbimento di altri istituti di previdenza pubblici e privati, realizzati con successo sempre garantendo professionalità, tutele e benessere per lavoratori all’interno delle integrazioni”.

I LAVORATORI INPGI CHE PASSANO ALL’INPS

“Tra tutti i fondi che abbiamo l’Inpgi rappresenta lo 0,1% dei contribuenti, lo 0,3% dei contributi, lo 0,1% dei pensionati. Il disavanzo di 200 milioni dell’Inpgi per noi è un disavanzo molto piccolo nella gestione complessiva dei fondi dell’Istituto”, ha aggiunto Tridico. Come riporta affaritaliani.it, Marina Macelloni, Presidente dell’Inpgi, ha invece evidenziato: “Siamo riusciti, nelle condizioni di una crisi industriale di cui non si vede la fine e di cui forse ci si occupa anche poco, a ottenere la migliore soluzione possibile”, visto che “giornalisti che hanno un lavoro dipendente e i pensionati saranno garantiti dalla previdenza pubblica” e “abbiamo anche ottenuto la tutela dei lavoratori Inpgi, nessuno perderà il posto di lavoro, perché l’Inps garantirà il posto di lavoro ad almeno 100 persone”.

