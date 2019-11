RIFORMA PENSIONI/ Tridico e l’uso dei risparmi di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico, intervistato dal Fatto Quotidiano, spiega che si aspetterebbe che i risparmi derivanti dalle risorse non spese per la riforma pensioni con Quota 100 “restino allocati nel settore pensionistico. I campi non mancano: riprendere le perequazioni piene, ferme dal 2000; ma soprattutto iniziare a pensare a un fondo di garanzia per giovani con carriere di lavoro instabili e precarie”. Il Presidente dell’Inps stima anche che il risparmio a fine anno possa arrivare a 1,5 miliardi, mentre nel 2020 potrebbe anche raggiungere i 2,5 miliardi. Per Tridico “Quota 100 è una misura sperimentale. Abolirla, dopo solo 8 mesi, sarebbe inopportuno con rischi di esodati e frustrazioni di legittime aspettative”.

LA LEGGE PER IL POST-QUOTA 100

Dal suo punto di vista si potrebbe già pensare “a una legge delega all’interno della quale ci sia il Fondo che sostenga in modo anticiclico le pensioni del futuro, soprattutto quelle dei giovani con carriere instabili. L’idea è permettere a chi ha redditi bassi o instabili oggi di avere anche una pensione integrativa domani, e di canalizzare le risorse del fondo nell’economia del Paese e non all’estero”. Intanto il Movimento 5 Stelle, con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook ricorda che “il taglio delle pensioni d’oro è un’altra nostra battaglia storica, una promessa che abbiamo mantenuto appena arrivati al governo, insieme a Reddito di Cittadinanza e Quota 100. È una norma di equità e giustizia sociale”. I pentastellati difendono la norma ricordando che ci saranno risparmi superiori ai 400 milioni di euro tra il 2019 e il 2023. “Fondi con i quali possiamo fare tante cose per continuare a sostenere le fasce più deboli della società”.

