RIFORMA PENSIONI/ Tridico frena gli allarmismi sull’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico ha voluto replicare alle critiche che sono arrivate, dalle pagine del Corriere della Sera, al Rapporto Inps presentato la scorsa settimana, “perché – si scrive – non suscita allarmi, non si tratta degli immigrati, quindi sarebbe propagandista e sovranista”, sottolinea il Presidente dell’Inps. Secondo cui queste sono critiche infondate, in quanto il Rapporto “contiene una critica radicale delle disuguaglianze di genere e reddito nel Paese, della segmentazione del mercato del lavoro, della crescita del lavoro part-time, fino alla denuncia della polarizzazione della società”. Elementi che alla fine incidono anche sul sistema previdenziale, visto che non mancano richieste di riforma pensioni proprio per evitare che certe disuguaglianze presenti nel mercato del lavoro si trasferiscano anche al sistema pensionistico.

IL BILANCIO INPS

Tridico scrive anche che se il bilancio Inps venisse depurato “non solo dagli strumenti di assistenza quali l’Ape social, il Rei e oggi il Reddito di cittadinanza, ma anche da strumenti (non) ‘pensionistici’, si scoprirebbe che il sistema pensionistico italiano è solido, la spesa è in linea con la media dei Paesi europei, circa il 12%, e quindi non c’è bisogno di sollevare inutili allarmismi”. Inoltre, sottolinea che “abbiamo una demografia negativa, ma abbiamo anche un alto tasso di disoccupazione e un ancor basso tasso di occupazione”. Quindi, riattivando la manodopera non adeguatamente utilizzata si potrebbe sopperire almeno temporaneamente ai problemi demografici.

