RIFORMA PENSIONI/ Tridico, Quota 41 e i coefficienti di gravosità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Quota 41 torna a emergere nel dibattito sulla riforma pensioni grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate da Pasquale Tridico, riportate da Il Giornale. “Quota 41 è certamente un’opzione, ma non mi piacciono le quote strettamente rigide. Dovrebbe essere affiancata a coefficienti di gravosità di lavoro, in modo da prevedere delle uscite flessibili per tutti. Ovvero, si dovrebbe prevedere un’età di uscita dal lavoro per ogni categoria”, ha detto il Presidente dell’Inps, specificando che in generale “ci sono lavori diversi. Ci sono persone che possono uscire più tardi e altre prima. Tutto il sistema dovrebbe girare attorno al sistema dei coefficienti di gravosità”. Tridico ha parlato anche di Quota 100, ricordando che si tratta di una misura sperimentale e temporanea, che “addolcisce l’uscita di persone che erano rimaste ingessate nella riforma del 2011”.

IL PUNTO SU QUOTA 100

Quindi ha voluto anche parlare del numero di domande pervenute per aderire a Quota 100, certamente più basso del previsto. “A livello nazionale abbiamo avuto circa 200 mila domande e ne sono state liquidate poco più di 130 mila. Questo vuol dire che siamo al di sotto del numero dei 290 mila pensionamenti previsti. Oggi si stima un risparmio di un miliardo e mezzo e il prossimo anno di 2,5 miliardi. Nel totale, la spesa pensionistica prevista nel 2019, 2020 e 2021 si attesta sui 20 miliardi, ma se il tasso di adesione è questo, vuol dire che si risparmieranno in tutto il triennio, non meno di 6-7 miliardi”, ha aggiunto. Nelle scorse settimane Tridico aveva detto che sarebbe bene utilizzare queste risorse risparmiate per interventi sempre di carattere previdenziale.

