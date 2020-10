RIFORMA PENSIONI/ Uil e Cisal chiedono nuovi passi avanti al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

L’ultimo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni non ha soddisfatto pienamente la Uil. Il Segretario confederale Domenico Proietti, infatti, evidenzia che per quanto riguarda l’Ape social è necessario rivedere “i codici Istat, i quali precludono l’accesso a molti lavoratori che, per tipologia di mansione ne avrebbero diritto”, oltre che ridurre “il requisito contributivo richiesto per settori particolari come gli edili, gli agricoli ed i marittimi nei quali i limiti richiesti diventano escludenti”. Per il sindacalista “occorre poi mettere la parola fine alla vicenda degli esodati rispondendo alle attese dei lavoratori interessati. Per la Uil è necessario un intervento sulle pensioni in essere fortemente penalizzate in questi anni, attraverso l’estensione della 14esima per gli importi fino a 1.500 euro”.

IL PUNTO DELLA CISAL

Per Davide Velardi, Segretario Confederale della Cisal, è invece “arrivata l’ora di smontare il combinato disposto del sistema di calcolo contributivo e della cosiddetta ‘legge Fornero’ che ha confermato di essere un freno per lo sviluppo del Paese. Chiusa la fase delle ipotesi e della ‘ricalibrazione’ degli attuali istituti del vigente sistema previdenziale, a cui stiamo assistendo ormai da settimane, si apra immediatamente il dibattito per riformare un sistema che ha portato anziani al lavoro e giovani sottoccupati o disoccupati e porterà a pensionati poveri”. Dal suo punto di vista occorre poi separare “la spesa assistenziale da quella previdenziale, depurando da quest’ultima, ciò che invece resta nelle casse dello Stato ed avere così una reale spesa pensionistica ed il reale prelievo fiscale applicato”.



