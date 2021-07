RIFORMA PENSIONI/ Verso proroga dell’Ape social fino al 2026 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Come spiega Il Messaggero, durante l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, Cesare Damiano, in qualità di rappresentante del ministero del Lavoro nel gruppo di lavoro che si sta occupando dell’Ape sociale e dei lavori usuranti, ha illustrato a Cgil, Cisl e Uil la proposta di consolidare l’Ape sociale, con un’estensione di fatto fino al 2026 e un allargamento delle categorie che possono accedere a questa forma di pensionamento anticipato. L’ex ministro del Lavoro ha anche spiegato che il gruppo di lavoro di cui fa parte vuol proporre di abbassare da 36 a 30 anni il requisito contributivo richiesto agli operai edili per accedere all’Ape social. È molto probabile che queste proposte vengano accettate sia dal Governo che dai sindacati, ma all’interno di un intervento più ampio all’insegna della flessibilità.

LA POSIZIONE DEL PD

Come spiega Il Sole 24 Ore, infatti, anche all’interno del Pd, dove non sono mancate critiche a Quota 100 nel corso degli ultimi mesi, viene evidenziata l’importanza della questione della flessibilità in uscita, richiamata da Debora Serracchiani, capogruppo dem alla Camera, durante un incontrato tra una delegazione di deputati del Pd e i Segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil. Secondo quanto riporta il quotidiano di Confindustria, il Pd sembra intenzionato a presentare in merito una propria proposta, “che non dovrebbe limitarsi a un riconoscimento previdenziale di tutti i lavori considerati gravosi”, anche se “la posizione dei Dem appare più soft” di quelle di M5s e Lega. Non resta quindi che attendere le mosse del Pd.

