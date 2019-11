RIFORMA PENSIONI/ Via dal lavoro a 62 anni o dopo 40 di contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ROSSINI

Le rivendicazioni dei pensionati, scesi in piazza sabato contro le mosse di riforma pensioni del Governo, sembrano trovare appoggio traversale. Il Presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, parla infatti di richieste “condivisibili. “In particolare è urgente l’introduzione di un sistema di rivalutazione equo che permetta di mantenere invariato il potere di acquisto delle pensioni ed è altrettanto urgente una legge nazionale sulla non autosufficienza a favore degli anziani e delle famiglie impegnate nella loro cura”, ha detto Rossini stando a quanto riporta l’agenzia Sir. Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, evidenzia che per il Governo sembra non esistere “un problema pensionati e la partita rivalutazioni è stata chiusa con la mancia insultante di 6 centesimi di aumenti. Gli alleati della maggioranza litigano su tutto, ma sulle pensioni sono tutti tacitamente d’accordo: il problema non si pone”.

LA RICHIESTA DI PATTA

“Lottiamo per il Diritto alla pensione per tutte/i con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età; pensione di vecchiaia a 62 anni per tutti con l’introduzione di annualità di vantaggio per le donne in relazione al lavoro di cura svolto nel corso della vita, pensione di garanzia per i giovani”, aggiunge Patta, stando a quanto riportato da agenpress.it, ricordando che “se si vuole i soldi ci sono! Basta volerli prendere Introducendo una patrimoniale sulle grandi ricchezze e un deciso aumento della progressività delle imposte, il taglio di privilegi fiscali, delle spese militari e per grandi opere inutili e dannose”.

