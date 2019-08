RIFORMA PENSIONI/ Via Quota 100 e Opzione donna con Governo M5s-Pd (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SALTA QUOTA 100?

Movimento 5 Stelle e Pd lavorano alla ricerca di un’intesa per dar vita a un Governo di legislatura. Secondo quanto riporta Il Giornale, la trattativa tra i due partiti potrebbe portare alla cancellazione della riforma pensioni con Quota 100. “Infatti, sia il Movimento Cinque Stelle che il Pd sono stati sempre critici su questa radicale riforma previdenziale. Basta ad esempio ricordare le parole di Andrea Roventini, uno dei tecnici più vicini alla galassia pentatstellata. Qualche tempo fa non aveva usato giri di parole nel definire Quota 100 come uno ‘spreco inaudito di risorse, perché è una misura sessista che favorisce i maschi 50enni del nord Italia’. Poi aveva affondato il colpo: ‘Inoltre non è una misura che rilancia la domanda. Chi va in pensione con quota 100 riduce le proprie spese’”, scrive Franco Grilli, ricordando anche quanto detto da Carlo Calenda: Quota 100 “va cancellata immediatamente. È un provvedimento che ha un debito implicito superiore ai 30 miliardi di euro che non ci possiamo permettere”.

A RISCHIO OPZIONE DONNA

C’è da dire che Quota 100 è stata prevista per tre anni fino al 2021 compreso. “Probabilmente il governo del ribaltone potrebbe non rinnovare il finanziamento e dunque la riforma sarebbe destinata a morire”. Secondo Grilli, però, “la misura che rischia di più è quella di Opzione Donna”, visto che “i finanziamenti sono stati rinnovati nel corso della scorsa legislatura e di fatto sono in scadenza a fine anno. Andrebbero rinnovati, proprio con la manovra, per il 2020. Ma è altamente probabile che lo scivolo per le donne possa scomparire con l’arrivo del Governo giallorosso”.

