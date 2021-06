RIFORMA PENSIONI/ Visco: sistema è resiliente (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI VISCO

Sul Sole 24 Ore sono stati riportati alcuni stralci dell’intervento di Ignazio Visco pubblicato sulla rivista “Economia italiana” dal titolo “Covid shock, debito pensionistico e debito pubblico”, identico a quello che il Governatore della Banca d’Italia ha tenuto in occasione del webinar “Gli Stati generali delle pensioni” tenutosi a inizio novembre 2020. In quell’occasione Visco aveva evidenziato che, grazie ad alcune misure di riforma pensioni, il sistema pensionistico italiano è dotato di “meccanismi di stabilizzazione” che lo rendono resiliente “a shock macroeconomici e a variazioni dell’aspettativa di vita”. Dal suo punto di vista “è tuttavia importante anche fare in modo che a una maggiore domanda di lavoro dei più anziani si affianchi una adeguata offerta”. E su questo fronte il nostro Paese è indietro rispetto ad altri europei.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per Visco “è necessario, altresì, promuovere la previdenza complementare. Un sistema multi‒pilastro è utile al lavoratore perché può consentire il conseguimento di benefici pensionistici adeguati anche a fronte di regole di calcolo meno generose per le pensioni pubbliche, con una migliore diversificazione del rischio”. Il numero uno di via Nazionale evidenzia in particolare che “spesso i versamenti sono insufficienti e discontinui, soprattutto per quei lavoratori che più ne beneficerebbero (i più giovani, i precari, le donne, chi è impiegato nelle piccole imprese”. Ecco perché “in assenza di significativi interventi gli effetti della crisi pandemica potrebbero essere quindi particolarmente negativi”.

