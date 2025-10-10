Nuove regole del gioco prevista dalla riforma TUF del 2025, che prevede dei nuovi limiti per le soglie OPA e CDA.

La nuova riforma TUF 2025 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri. Le variazioni fanno riferimento all’incentivo di investire sulle PMI non quotate, alla soglia dell’offerta pubblica di acquisto e al settore generico per la gestione delle proprie finanze.

Il mercato sarà sempre regolamentato dalla CONSOB, che provvederà a potenziare la trasparenza a tutela dei risparmiatori, oltre che migliorare i mercati sia delle società già quotate in borsa ma soprattutto per le “new entry”.

Bonus elettrodomestici 2025/ Click Day in balia del ritardo: quando arriva?

Le novità nella Riforma TUF del 2025

La prima novità introdotta nella riforma TUF 2025 riguarda l’abrogazione della soglia del 25% prevista per le grandi società in riferimento all’Offerta Pubblica di Acquisto (Opa).

Per le PMI viene fissato un 30% standard, eliminando la precedente possibilità di scegliere una percentuale variabile tra il 25% e il 40%.

Bonus contributi INPS/ Semplificata la riduzione al 50%: l'iter

Un altro cambiamento riguarda l’Opa parziale, la cui soglia è stata ridotta dal 60% al 50%. Inoltre, per quanto riguarda gli accordi tra soci, viene previsto un allentamento, con la possibilità di introdurre clausole specifiche per coordinare diritti e doveri tra le parti.

Tra assemblee in presenza e modello di Governo

Varia anche la disciplina relativa alle comunicazioni delle informazioni regolamentate: è stato infatti eliminato l’obbligo di pubblicare un comunicato stampa.

In materia di assemblee, i rappresentanti potranno esprimere il proprio voto anche in modalità elettronica, superando l’obbligo di presenza fisica. Tuttavia, qualora gli azionisti che detengono almeno un ventunesimo del capitale sociale richiedano una riunione in sede, essa dovrà necessariamente tenersi in presenza.

Credito imposta assunzione detenuti/ Quali benefici ottengono le aziende

Per le imprese medio-grandi già quotate in borsa non si prevedono particolari variazioni, mentre le nuove società quotate potranno godere di maggiore autonomia statutaria nella scelta delle modalità di votazione.

Nel contesto dei mercati finanziari emerge una novità importante per le PMI: anche se non quotate in borsa, potranno raccogliere capitali a favore delle proprie attività, attraverso investimenti di venture capital e private equity.

Tali società potranno costituirsi come accomandita per azioni, così da non rinunciare alla possibilità di attrarre investitori e favorire nuove opportunità di crescita.