Testo Unico Finanziario, il sottosegretario Freni sul decreto di riforma: "Non penalizzerà minoranze ma valorizzerà risparmiatori e Pmi"

Riforma del Testo Unico Finanziario, il sottosegretario al Ministero dell’Economia Federico Freni, ha commentato in un’intervista il disegno di legge che introduce nuove norme in materia di finanza, puntando a valorizzare gli investimenti i risparmiatori e le piccole e medie imprese italiane, con novità che riguarderanno in particolare le regole sulla trasparenza delle operazioni societarie e di mercato. La proposta, come afferma il politico, andrà principalmente a sostenere quei capitali che supporteranno le aziende italiane, evitando che vadano invece a supportare gruppi esteri, come accadeva in passato senza un modello di riferimento unico, necessario e condiviso dalla maggior parte dei paesi europei.

“Il messaggio che vogliamo lanciare alle Pmi è che “Lo Stato finalmente c’è”“, sottolinea Freni, aggiungendo anche, in risposta alle critiche, che la riforma tutelerà tutti e non sarà penalizzante, soprattutto per le minoranze che potranno beneficiare di una maggiore chiarezza sulle procedure di acquisizione di azioni, sulle Opa e sui gruppi di controllo che potranno muoversi in modo più efficace senza recare danni agli investitori.

Riforma Tuf, Freni: “Sullo stop alle pubblicità finanziarie restiamo aperti a suggerimenti e indicazioni”

Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha illustrato in un’intervista a Milano Finanza i principali punti chiave della riforma del Testo Unico Finanziario Tuf, che è stata appena approvata in via preliminare con un apposito decreto. Tra le norme che regolamenteranno il mercato per garantire una maggiore trasparenza degli investimenti e di conseguenza la tutela dei risparmiatori c’è l’introduzione di un registro semplificato per i fondi alternativi sotto soglia che garantirà maggiore dinamismo e flessibilità con una vigilanza limitata al livello di rischio.

Nelle prossime settimane poi entrerà in vigore anche il nuovo regime sanzionatorio, dal quale verrà eliminato il cosiddetto “Aggravio del doppio binario“, cioè come spiega Freni: “L’illecito amministrativo non sarà reato e viceversa“. Sulla controversa decisione di porre uno stop alle pubblicità finanziarie, motivata dall’esigenza di mercato del taglio dei costi ma che potrebbe penalizzare il settore dell’editoria, il politico dice invece di restare aperto a suggerimenti e opzioni, nel caso emergessero nuove indicazioni nel corso dell’esame parlamentare.