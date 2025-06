Righeira, chi erano e perché Johnson R. si chiama così? Il nome è nato a partire dal cognome di uno dei due "Stefano", insieme dal liceo

I Righeira sono stati due musicisti molto attivi negli anni Ottanta con il loro duo, che ha fatto ballare per anni gli italiani e che ancora oggi, con le loro iconiche canzoni, risuona nei locali e nelle discoteche, soprattutto d’estate. Formato da Johnson Righeira e Michael Righeira, il duo ha avuto un successo importante, con hit che hanno fatto la storia della musica e che ancora oggi sono apprezzatissime: su tutti “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”, rispettivamente del 1983 e del 1985.

Nonostante i Righeira fossero conosciuti anche come “fratelli Righeira”, in realtà i due non avevano rapporti di parentela. Si tratta infatti di due compagni di scuola, che si sono conosciuti sui banchi del liceo scientifico “Albert Einstein” di Milano. Stefano Righi e Stefano Rota hanno deciso così di formare un duo musicale, fingendo di essere fratelli, anche in virtù della loro somiglianza fisica. Si fecero dunque conoscere come Johnson e Michael Righeira: il nome del duo è nato dal cognome di Stefano Righi, con l’aggiunta di una tipica desinenza portoghese. La loro attività musicale cominciò nel 1980, con il primo singolo “Bianca Surf”.

Righeira, chi erano: le hit e gli straordinari successi

Nel 1983 i Righeira pubblicarono il singolo “Vamos a la playa”, che ottenne un successo clamoroso, diventando ben presto un tormentone, rimanendo in testa alla hit parade per sette settimane. In Europa il singolo vendette più di tre milioni di disco, Grande il successo del brano “No tengo dinero”, pubblicato invece l’anno successivo, mentre nel 1985 arrivò un altro enorme successo con “L’estate sta finendo” che li portò a vincere il Festivalbar. Negli anni Novanta i due Stefano decisero di sciogliersi, non avendo ottenuto il successo sperato con i successivi brani. Nel 1993 Johnson R. Venne addirittura arrestato per spaccio di stupefacenti, venendo poi assolto.

Negli anni Duemila i due si sono rincontrati, riunendosi per diverse avventure musicali. Negli ultimi anni è stato Johnson R. quello più attivo dei due: è stato anche ospite a Sanremo 2025 cantando nella serata delle cover insieme ai Coma Cose.